Subconselho da Assembleia aprova suspensão do deputado André Fernandes por quebra de decoro parlamentar

Na noite desta quarta-feira (27), o Subconselho de Ética da Assembleia Legislativa aprovou a suspensão do deputado André Fernandes, do PSL, das atividades parlamentares por 30 dias. A reunião do Subconselho ocorreu a portas fechadas na Assembleia.

A sugestão do afastamento foi sugerida pela relatora do processo contra o deputado no colegiado, Augusta Brito, do PCdoB, e acatada pelos demais membros do Subconselho. Agora, o relatório será analisado pelo Conselho de Ética da Casa e passará por um trâmite até chegar ao plenário, que decidirá pela aplicação, ou não, da sanção.

O deputado estadual é alvo de processo no Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar. Os diretórios estaduais do PDT e do PSDB protocolaram representações contra ele após acusar o também deputado estadual Nezinho Farias, do PDT, em junho deste ano, de envolvimento com organização criminosa.