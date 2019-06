Assembleia realiza debate sobre Política Estadual do Meio Ambiente

A Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido, realiza nesta quarta-feira (05), às 14h30, audiência pública para debater a Política Estadual do Meio Ambiente e os mecanismos de consolidação da gestão ambiental. O evento acontece no Complexo das Comissões Técnicas, atendendo a requerimento do deputado Acrísio Sena (PT), presidente da comissão.

Segundo o parlamentar, o Poder Legislativo tem a competência de ter conhecimento das ações, projetos e políticas de desenvolvimento do meio ambiente. “A legislação ambiental abrange proteção de áreas, licenciamento ambiental, saneamento, responsabilidades civis, gestão de recursos hídricos e demais assuntos de pleno interesso social e que devem ser estudados, atualizados e implantados”, assinala Acrísio Sena. Foram convidados para o debate os representantes da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), Ministério Público do Estado, Procuradoria Geral do Estado, Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), Associação dos Municípios do Estado e Conselho Estadual do Meio Ambiente.