Assista ao Jornal Alerta Geral ao vivo

Confira os destaques do programa de hoje:

MANCHETES

– Longa espera e burocracia: Ministério Público Federal recomenda ao INSS medidas imediatas para melhorar

atendimento aos segurados

– Confederação Nacional que representa os comerciários questiona no STF constitucionalidade da medida que trata

do trabalho aos domingos

– Decreto do presidente Bolsonaro inclui Jericoacoara na lista de parques a serem administrados pela iniciativa

privada

– Boa notícia na educação de Sobral: estudantes da rede municipal de ensino conquistam, em 2019, mais de 730

medalhas em olimpíadas

– Menos lama na porta de casa: Governo Federal anuncia plano de Saneamento e abastecimento de água 40

milhões de moradores de áreas rurais

– Concurso, com 2 mil vagas para professores da rede estadual de ensino, será homologado no final do mês