Assista ao Jornal Alerta Geral ao vivo

– Ceará é o estado do Norte e Nordeste com maior número de casos de câncer entre crianças e adolescentes

– Melhoria na economia: Governo Bolsonaro registra queda na desaprovação, aponta pesquisa Datafolha

– Receita Federal disponibiliza, nesta segunda-feira, sétimo lote do Imposto de Renda para os cearenses

– Governador Camilo Santana, ao se reunir com secretários, recebe bons números da educação e da segurança pública, mas fica inquieto com elevação de gastos na máquina estadual

– Violência: números do Ministério Público Estadual apontam crescimento dos maus tratos contra idosos

– Eleições 2020: aumento nas verbas do fundo eleitoral, com recursos públicos, está na pauta de votação desta semana no Congresso Nacional

– Paciência e mais paciência: INSS muda sistema para incorporar novas regras previdenciárias e atrasa ainda mais concessão de benefícios

– Prefeitura de Fortaleza inaugura, na Barra do Ceará, o novo Mercado dos Peixes