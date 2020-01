Assista ao Jornal Alerta Geral ao vivo

Confira os destaques do programa de hoje:

MANCHETES

– Frustração para milhares de estudantes cearenses: Justiça Federal mantém liminar e resultado do Sisu continua suspenso

– Mapa da Violência mostra que, em 9 meses de 2019, número de homicídios despenca na Grande Fortaleza e Interior do Estado

– Efeito das chuvas: parte do teto do Aeroporto de Fortaleza é arrancada com os fortes ventos registrados nesse domingo

– Estudos apontam que faixa para moto em Fortaleza ajuda a reduzir acidentes em 30%

– Pescadores de municípios atingidos por óleo no Ceará dizem que não receberam benefício do Governo Federal

– Cuidado com a saúde: faixa etária de 30 a 39 anos tem maior prevalência de mortes por Aids