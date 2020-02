Assista ao Jornal Alerta Geral ao vivo

Confira os destaques do programa de hoje:

MANCHETES

– Cearenses beneficiados: Senado aprova pensão vitalícia de um salário mínimo para crianças com zika vírus. Lei depende de sanção do presidente da República

Chuvas e perigo nas BRs: Polícia Rodoviária Federal faz alerta a motoristas sobre trechos de estradas com água que podem provocar acidentes

– Água no Interior e na Grande Fortaleza: Funceme registra, em 48 anos, chuvas em quase 170 municípios

– Com mais facilidade e menos burocracia, mais de 8 mil novos negócios são abertos em janeiro no Ceará

– Maioria dos 185 municípios garante o novo piso salarial dos professores, mas, em Piquet Carneiro, prefeito desobedece a lei e castiga magistério com reajuste inferior a 10%

– Tribunal de Justiça condena Enel a pagar indenização a mototaxista por atraso em mais de um ano da ligação de energia

– Deputados estaduais assinam pedido de CPI para investigar descaso da Enel com os consumidores da Grande Fortaleza e do Interior do Estado