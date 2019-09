Associação tenta derrubar na Justiça cancelamento de desconto de segurados do INSS

A Asbapi (Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos), que tem muitos filiados na Grande Fortaleza e no Interior do Ceará, entrou na Justiça para tentar barrar o cancelamento dos descontos nos benefícios de segurados do INSS. No pedido, a associação diz que precisa desses valores para se manter.

As associações são acusadas de terem feito descontos irregulares em aposentadorias e pensões. As outras três entidades são – Abamsp (Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público), Centrape (Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas) e Anpps (Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência).

Segundo a AGU (Advocacia-Geral da União), que representou o instituto na Justiça, a associação é alvo de 170 ações por descontos indevidos de mensalidades. Hoje, nenhum segurado do INSS é obrigado a descontar valores para entidades que se dizem representantes dos aposentados e pensionistas.

Se houver algum desconto indevido, os segurados devem denunciar o caso à Polícia, a entidades de defesa do consumidor e, também, ao INSS.

