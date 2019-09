Ataques a bancos registram queda de 48% no Ceará em 2019

Registrando queda no número de roubos de veículos e apresentando pelo 27° mês consecutivo uma queda na quantidade de Crimes Violentos Letais e Intencionais, o estado do Ceará tem mais uma estatística para comemorar, a saber, a redução nos assaltos a bancos, que diminui 48% nos primeiros oito meses em relação ao mesmo período de 2018.

Enquanto no ano passado haviam sido registrados 23 crimes do tipo, em 2019, ocorreram 12. Os números são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e se referem a roubos e furtos bem sucedidos contra instituições financeiras. Segundo órgãos de segurança, o motivo pelo qual os ataques estão caindo se deve ao desbaratamento de quadrilhas especializadas em crimes com uso de explosivos.

Fiscalizada pela Federação Brasileira de Banos (Febraban), a redução dos crimes segue uma tendência nacional. Conforme um levantamento da instituição sobre 17 agências financeiras, ocorrem 57 assaltos à estas no primeiro semestre no País. Em 2018, no mesmo período, foram 79 ocorrência, queda de 28%.