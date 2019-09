Ataques no Ceará: mais de 500 presos ligados a facções criminosas são transferidos

Com a série de ataques criminosos que o Ceará está enfrentando, cem internos do sistema penitenciário do Estado devem ser transferidos até o fim desta quinta-feira (26), entre unidades prisionais. Os presos, ligados a facções criminosas, se juntarão aos 150 remanejados na quarta-feira e a outros 257 já realocados desde o começo da semana. Com isso, o número de presos que foram transferidos chega a 507.

O secretário da Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque, informou que a decisão tem o objetivo de isolar os chefes do grupo que tem coordenado as ações criminosas no Ceará desde a última sexta-feira (20).

De ontem para hoje foram 150 presos [transferidos]. Hoje devemos movimentar mais 100 detentos do interior que estão diretamente ligados ao grupo que tem enfrentado o Estado. É o trabalho de inteligência intensificado e posto em prática, afirma o secretário.

Ao todo, já foram registrados 85 ataques em 24 cidades até esta quinta-feira, e 74 pessoas já foram capturadas, segundo a polícia. De acordo com André Costa, secretário da Segurança do Ceará, os presos não se conformam com o fim das “regalias” nos presídios do estado.