Termina nesta segunda-feira (1°) o prazo para fazer as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2019. O programa oferece financiamento para estudantes pagarem cursos de graduação em universidades privadas. A lista com a pré-seleção dos contemplados sai no dia 9 de julho.

Confira todas as informações com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Welton Silva: