Atenção no trânsito: acidentes em vias federais concentram maior chance de mortes

Os acidentes que acontecem nas BRs do Ceará apresentam 5% a mais de chance de resultar em óbitos se comparados às ocorrências em vias municipais, que têm apenas 1,8% de probabilidade. A informação faz parte do Relatório Anual de Segurança Viária de Fortaleza. Conforme o documento, as rodovias federais induzem “maiores velocidades ao condutor, o que pode estar relacionado com maiores riscos de mortalidade”.