Atenção no trânsito: BR-116 sofrerá bloqueios a partir desta quarta-feira

A partir desta quarta-feira (25), a BR-116, em Fortaleza (CE), sofrerá bloqueios no quilômetro 3. A informação é da Polícia Rodoviária Federal e as interdições acontecerão devido as obras de duplicação do viaduto que conecta as Avenidas Alberto Craveiro e Gov. Raul Barbosa.

Os bloqueios irão ocorrer sempre pela noite e madrugada, das 22h às 5h, e acontecerão até a segunda-feira. A Polícia Rodoviária Federal irá realizar o bloqueio e o direcionamento do fluxo de veículos durante as obras e horários previstos.

A recomendação é que os motoristas que trafegam pela região diminuam a velocidade nas proximidades do local para evitar acidentes.

No local está sendo construído um novo viaduto, ampliando o sistema viário que atualmente possui quatro faixas de tráfego. Com as obras, o viaduto passará a contar com oito faixas de tráfego, sendo quatro por sentido, além de ciclofaixa bidirecional e nova iluminação. As obras têm duração prevista de 12 meses e vai melhorar o fluxo para importantes pontos de acesso da cidade, como o Aeroporto Internacional Pinto Martins e a Arena Castelão.