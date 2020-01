Atenção segurados: INSS inicia pagamentos de aposentadorias com novo mínimo

Os mais de 24 milhões de aposentados e pensionistas do INSS que ganham salário mínimo começam a receber o valor do novo do piso previdenciário. O instituto já liberou os pagamentos dos benefícios de R$ 1.039 para os segurados com fim de inscrição 0. Será o primeiro pagamento de aposentadorias, pensões e auxílios com o mínimo reajustado no fim do ano passado pelo governo.

Os créditos são referentes à folha do mês de janeiro. O calendário para quem ganha salário mínimo segue até o dia 7 de fevereiro, conforme o final do benefício. Em 2019, o salário mínimo era de R$998 e subiu em janeiro para R$1.039, ou seja, alta de 4,11%.

Já na folha de fevereiro, os aposentados e pensionistas do INSS que recebem o piso terão o valor reajustado para R$ 1.045. Neste caso, o crédito dos benefícios começa a ser feito a partir do dia 14 do mês que vem.

Ao todo, cerca de 11,7 milhões de aposentados e pensionistas que ganham acima do mínimo, entre eles milhares do Ceará, vão receber os novos valores na folha de janeiro. Para quem ganha acima do piso, o crédito será feito entre 3 e 7 de fevereiro, de acordo com o final do benefício.

Além das aposentadorias e pensões, outros benefícios pagos pela Previdência também foram reajustados. Quem recebe, por exemplo, a pensão especial devida às vítimas da síndrome da talidomida, o valor subiu para R$1.175,58, a partir do dia 1º de janeiro. No caso do auxílio-reclusão, pago a dependentes de segurados presos em regime fechado, o salário de contribuição terá como limite o valor de R$ 1.425,56.