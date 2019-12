Atendimento biométrico funcionará normalmente durante o recesso de final de ano

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará informou que atenderá normalmente os eleitores nos postos de cadastramento biométrico, no horário habitual durante o recesso do final do ano, que começou na última sexta-feira (20), e segue até o dia 6 de janeiro.

Na Central de Atendimento ao Eleitor da Praia de Iracema, nos Vapt-Vupts Bezerra e da Messejana, nos Postos de Atendimento da UECE, do José Walter, do Conjunto Ceará e do Parque das Crianças, o horário será, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Já os postos de atendimento instalados nos shoppings funcionarão, também de segunda a sexta, das 10 às 19 horas.

Até o momento, quase 1 milhão e meio de fortalezenses já realizaram o cadastramento biométrico, o que representa 80% do eleitorado.

Aqueles que não cadastraram a biometria dentro do prazo precisam procurar atendimento o quanto antes para reverter o cancelamento do título. Isso porque, caso o eleitor não realize a atualização cadastral, o título permanecerá cancelado.