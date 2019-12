Atendimento biométrico funcionará normalmente durante o recesso de final de ano

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará informou que atenderá normalmente os eleitores nos postos de cadastramento biométrico, no horário habitual durante o recesso do final do ano, que começa nesta sexta-feira (20) e segue até o dia 6 de janeiro.

Na Central de Atendimento ao Eleitor da Praia de Iracema, nos Vapt-Vupts Bezerra e da Messejana, nos Postos de Atendimento da UECE, do José Walter, do Conjunto Ceará e do Parque das Crianças, o horário será, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Já os postos de atendimento instalados nos shoppings funcionarão, de segunda a sexta, das 10 às 19 horas.

Outras unidades

A portaria estabelece que a Secretaria do Tribunal, os Cartórios Eleitorais, as Diretorias dos Fóruns Eleitorais e as Centrais de Atendimento do interior deverão funcionar das 8h às 11h. Os postos de atendimento ao eleitor nos municípios do interior do Estado, que não são sede de zona eleitoral, não funcionarão durante o recesso.

Biometria

Dos 1.806.969 eleitores de Fortaleza, 1.447.853 já realizaram o cadastramento biométrico, o que representa 80% do eleitorado.

Os eleitores que não cadastraram a biometria dentro do prazo precisam procurar atendimento o quanto antes para reverter o cancelamento do título. Isso porque, caso o eleitor não realize o procedimento, o título permanecerá cancelado e as repercussões dessa situação poderão ter início a qualquer momento. Para regularizar a situação eleitoral, a documentação a ser apresentada continua a mesma (documento de identificação oficial com foto e comprovante de residência atualizado) e não há cobrança de multa.

Além disso, o Tribunal reabriu o sistema de agendamento, por meio do site do TRE-CE e do disque eleitor (148), disponibilizando gradativamente novas vagas.

Postos de Atendimento na capital

De segunda a sexta, das 8h às 17h:

– Central de Atendimento ao Eleitor na Praia de Iracema;

– UECE Itaperi;

– CCDH Conjunto Ceará (antigo CSU);

– Vapt Vupt de Messejana;

– Vapt Vupt do Antônio Bezerra;

– Parque das Crianças;

– CITS Bairro José Walter.

De segunda a sexta, das 10h às 19h, nos shoppings:

– Via Sul;

– Iguatemi;

– Parangaba;

– Benfica;

– North Shopping Fortaleza;

– North Shopping Jóquei;

– Riomar Fortaleza;

– Riomar Kennedy.