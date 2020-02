Atendimento nas UPAs cresce 384% nos últimos dois anos

Antes da inauguração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Eduardo de Castro Pessoa Lima, na Grande Jurema, em outubro de 2017, a UPA Luiz Nerys Nunes de Miranda, no Centro da Sede, registrava em média 3.800 mil atendimentos por mês.

Em 2019, com os dois equipamentos em pleno funcionamento, a média mensal de atendimentos foi de 18.400. Um aumento de 384%. Em menos de dois anos, portanto, Caucaia quase quintuplicou a capacidade de acolher casos de urgência e emergência nas Upas.

“Temos hoje duas unidades equipadas e ambas do tipo III, o maior porte, com uma equipe de nove médicos. Aumentamos a capilaridade da rede e a população hoje acredita e sente a qualidade do atendimento”, sintetiza o secretário municipal de Saúde Moacir Soares.