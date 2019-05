Atendimentos, oficina e palestra marcam abertura da Semana do Empreendedor em Caucaia

Foram iniciadas nesta segunda-feira (20) na praça Fausto Sales, no Centro da Sede, as atividades da Semana do Empreendedor de Caucaia. A programação segue até a próxima sexta-feira (24). A iniciativa é Prefeitura, através da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Setem), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Estão sendo realizados atendimentos do Balcão do Empreendedor e Sebrae, além de plantão para tirar dúvidas, efetuar a formalização de inscrição no CNPJ como Microempreendedor Individual (MEI), emitir declaração de faturamento anual, parcelar débitos relativos ao MEI, emitir boletos de pagamento e acessar serviços bancários do Credamigo.

Já na sede da Setem, no auditório do Sine Municipal, uma palestra do Sebrae teve como tema “Separando as contas pessoais das contas do negócio: Controle de despesas”. A oficina “Sei controlar meu dinheiro”, ministrada na sede do Sebrae Caucaia, também fez parte da programação.

Para o microempreendedor Edmílson Freire, morador do Guagiru, é importante ampliar os serviços durante a semana. “Resolvi minha pendência e agora estou com tudo em dias. Acredito que muita gente também vai aproveitar o atendimento na praça”.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DESTA TERÇA-FEIRA (21/5)

Das 8 horas às 12 horas

Atendimento na praça Fausto Sales do Balcão Empreendedor e CredAmigo (Formalização do Microempreendedor Individual, Declaração Anual de faturamento, parcelamento de débitos vencidos, emissão de boletos de pagamentos, serviços bancários do credamigo)

Das 14 horas às 17 horas

Atendimento na praça Fausto Sales com serviços do Sebrae e CredAmigo.

Das 9 horas às 11 horas

Palestra gratuita do Sebrae na sede do Sine Municipal com o tema: vendendo em tempo de crise

Das 14 horas as 17 horas

Oficina de Orientação para crédito – Bancos Parceiros na sede do Sebrae Caucaia.

SERVIÇO

SEMANA DO EMPREENDEDOR

QUANDO: 20 a 24 de maio.

ONDE: 8 horas às 17 horas, na praça Fausto Sales, no Centro de Caucaia.

MAIS INFORMAÇÕES: rua Coronel João Licínio, nº 477, Centro; e rua Quinze de Novembro, nº 1.478, também no Centro.