Atividades do Programa Médico da Família Fortaleza começam na próxima segunda-feira

Nesta segunda-feira (12), os quase 150 médicos que integram o Programa Médico da Família Fortaleza darão início aos trabalhos nos postos de saúde da Capital. A solenidade que marca oficialmente o início das atividades dos profissionais será realizada na Escola de Saúde Pública do Ceará Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ESP/CE), e contará com a presença do governador Camilo Santana e do Prefeito Roberto Cláudio.

Regulamentado pelo Governo do Ceará, em decreto assinado em março de 2019, o Programa Médico da Família Ceará visa estimular a qualificação e valorização de profissionais da saúde no âmbito da atenção primária à saúde.

O programa surgiu como parte de uma política de fortalecimento da atenção primária, possibilitando o complemento de equipes de Estratégia da Saúde da Família e fomentando o interesse de médicos para o trabalho nos Postos de Saúde.

A formação terá duração máxima de um ano, com pagamento de uma bolsa mensal no valor de R$ 11.865,00, custeada pelo Tesouro Municipal de Fortaleza, além de carga horária que contemplará 1.920 horas distribuídas entre atividades práticas de treinamento em serviço, atividades didáticas presenciais e/ou a distância, que inclui a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e outras definidas pela coordenação do Programa.

