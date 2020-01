Atividades na Assembleia começam nesta segunda-feira

A Assembleia Legislativa inicia as atividades de 2020 na próxima segunda-feira (03). A solenidade de instalação da 2° sessão legislativa da 30° legislatura vai contar com a presença do governador do Estado, Camilo Santana, que fará a leitura da mensagem governamental.

O diretor do Departamento Legislativo, Carlos Alberto Aragão, afirmou que o chefe do executivo será recebido pelos líderes partidários e conduzido ao Plenário onde vai destacar as metas para o ano de 2020, além de fazer um balanço das realizações de 2019. A primeira sessão plenária da 2° legislatura será na terça-feira (04/02) pela manhã, com a leitura de projetos do expediente e participação dos parlamentares que se inscreveram nos tempos da sessão. A partir de segunda-feira, todos os setores da Casa voltam ao funcionamento.