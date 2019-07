Atletas cearenses conquistam medalha de ouro nos jogos Pan-Americano

A 5ª medalha de ouro para o Brasil nos Jogos do Pan-Americano de Lime foi um conquistada por cearenses. Vittoria Lopes e Manoel Messias são os atletas do Ceará que juntos a Lusia Baptista e Kaue Willy formam a equipe vencedora na modalidade Triatlo Mista.

Sobre a prova

Na prova é realizada em três etapas seguidas e teve o melhor tempo sendo de 1h20m31s. Nela cada atleta percorre 300 m nadando realizado, 7.5 km pedalando e mais 1.5 km correndo. E 0 Triatlo será uma modalidade oficial nas Olimpíadas de 2020.

Lembrando que os Jogos estão acontecendo em Lima, capital e maior cidade do Peru. As olimpíadas começaram dia 26 de julho e seguem até 11 de agosto. Com a conquista do quarteto o Brasil até o momento soma 16ª medalhas.