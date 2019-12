Atração turística: sítio com pinturas rupestres ganha estrutura para visitação em Sobral

O sítio arqueológico abriga um dos principais cartões-postais da região, a Pedra das Andorinhas, que também possui arte rupestre em seu perímetro. A visitação a este conjunto, porém, deve acontecer somente no segundo semestre de 2020.

Com o novo equipamento de visitação, os sítios serão integrados ao circuito das trilhas do Refúgio da Vida Silvestre (Revis) da Pedra da Andorinha, localizado a oito quilômetros do Complexo Bilheira. A trilha de 1,5 km existente no local tem acesso gratuito, mas deve ser feita apenas com o acompanhamento de um guia especializado. O percurso até a fazenda mais próxima da região, situada mais precisamente no distrito de Taperuaba (a 52 km do Centro de Sobral), deve ser feito em carro próprio.