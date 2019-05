Atuação de Ondas de Leste segue proporcionando chuvas no norte do Ceará

A atuação de um Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL) sobre o norte do Nordeste, conforme previsto pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) entre a noite dessa quarta (29) e a manhã desta quinta-feira (30), trouxe precipitações para áreas mais próximas do litoral do Ceará.

No intervalo entre as 7h de ontem e as 7h de hoje, o balanço parcial de registros indica precipitações em, pelo menos, 39 municípios. Os maiores acumulados informados até o fim desta manhã foram em postos pluviométricos de Eusébio (72 mm) e de Fortaleza, sendo 47,8 no Pici e o mesmo valor no Castelão.

Durante análise das condições de tempo realizada da manhã de hoje, os meteorologistas da Funceme reforçaram que o sistema seguirá proporcionando cenário favorável às chuvas. O DOL deve trazer chuva principalmente para a parte norte do estado. Já a parte sul do estado, deve ficar com condições mais estáveis.

Para esta quinta, a previsão é de nebulosidade variável com eventos de chuva no litoral, no Maciço de Baturité e na Ibiapaba. Na região Jaguaribana, há possibilidade de chuva. Nas demais regiões, nebulosidade variável

Já para esta sexta-feira (31), a tendência é de possibilidade de chuva no litoral e no Maciço de Baturité. Nas demais regiões, nebulosidade variável.