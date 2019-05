Audiência debate impacto do turismo de evento na economia do Estado

A Comissão de Indústria e Comércio, Turismo e Serviço da Assembleia legislativa realiza na próxima segunda-feira (03), uma audiência pública para apresentar o relatório sobre a pesquisa de impacto de turismo de eventos na economia do Estado. O evento será no Complexo de Comissões Técnicas, às 14h, e foi proposto pelo deputado Sérgio Aguiar (PDT).

A pesquisa foi desenvolvida pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio), em parceria com a Universidade de Fortaleza (Unifor) e a Fundação Visite Ceará. O objetivo do estudo é produzir uma análise sobre o impacto econômico dos eventos em Fortaleza por meio do gasto per capita, além de analisar os serviços turísticos e de infraestrutura. O levantamento foi realizado de abril a novembro de 2018.