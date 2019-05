Audiência debate impacto do turismo de evento na economia do Estado

A Comissão de Indústria e Comércio, Turismo e Serviço realiza nesta segunda-feira (03), às 14h, audiência pública proposta pelo deputado Sérgio Aguiar (PDT), para apresentação do relatório sobre a pesquisa de impacto de turismo de eventos na economia do Estado. O evento será no Complexo de Comissões Técnicas.

A pesquisa foi desenvolvida Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio), Universidade de Fortaleza (Unifor) e Fundação Visite Ceará. O objetivo foi produzir uma análise sobre o impacto econômico dos eventos em Fortaleza por meio do gasto per capita, bem como analisar os serviços turísticos e de infraestrutura. O estudo foi feito de abril a novembro de 2018. Sérgio Aguiar a destaca a importância da apresentação dos dados na Assembleia Legislativa a fim de que a Casa possa dar sua colaboração na implementação de ações direcionadas ao desenvolvimento do Estado. O parlamentar pontua que o mercado de eventos no Brasil é um setor que vem tendo um considerável crescimento e desenvolvimento. “Podemos encontrar vários estudos que apresentam o turismo de negócios como segmento gerador de desenvolvimento econômico capaz de preencher os vazios de sazonalidade turística”, afirma. O relatório da pesquisa será apresentado por representantes das instituições envolvidas no projeto. Entre os convidados para o debate estão o secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira; a diretora do Sindieventos, Circejane Teles; e a presidente da Convention & Visitors Bureau, Ivana Bezerra Rangel.