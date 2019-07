Audiência debate problemas de professores e universidades estaduais

Nesta terça-feira (09/07), às 14h, a Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação Superior da Assembleia Legislativa realiza audiência pública para discutir os problemas enfrentados pelas universidades públicas estaduais do Ceará. O debate, que atende requerimento do deputado Renato Roseno (Psol), acontece no Complexo de Comissões Técnicas da Casa.

Um estudo divulgado em 2018, pelos Sindicatos dos docentes das universidades estaduais) demonstra que os salários dos professores apresentam defasagem que passa de 25%. As entidades apontam também a precarização do trabalho dos docentes, não realização de concursos públicos para professor efetivo e degradação estrutural dos campi.

Embora o governador Camilo Santana tenha anunciado reposição salarial, os docentes não foram atendidos e tiveram aumento no desconto da previdência de 11% para 14%, segundo o requerimento. Outro ponto preocupante é o não cumprimento do orçamento mínimo estabelecido por lei para a Educação. A Constituição Estadual determina que as despesas com Educação não devem ser inferiores a 25% do volume de recursos arrecadados , mas de acordo com os sindicatos dos docentes, esse piso não está sendo cumprido