Audiência em Juazeiro do Norte debate segurança pública na região do Cariri nesta segunda-feira

A Comissão de Defesa Social (CDS) da Assembleia Legislativa do Ceará realiza, nesta segunda-feira (27), em Juazeiro do Norte, às 19h, uma audiência pública para discutir os problemas e soluções relacionados à segurança pública na região do Cariri. O debate, que atende solicitação do presidente do colegiado, deputado Delegado Cavalcante (PSL), vai acontecer no Memorial Padre Cícero.

De acordo com o parlamentar, desde o início de 2019, o Ceará luta contra facções criminosas. Para conter as ações, no início do ano o Governo Federal autorizou o envio de mais de 400 agentes da Força Nacional de Segurança, visando ao combate ostensivo. Mas segundo o deputado, com a saída do reforço militar para ações em outras unidades da federação, resta a dúvida sobre a possibilidade de novas ações que comprometam a segurança da população cearense.