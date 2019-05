Audiência pública debate estratégias para conter avanço do mar no Icaraí

O avanço do mar que exige obras pesadas e caras nas praias do litoral de Caucaia entra em discussão nesta quarta-feira (22), a partir das 15 horas, no Complexo de Comissões Técnicas, com o tema “Estratégias para minimizar os efeitos do avanço do mar na praia do Icaraí, em Caucaia”. O assunto foi destaque no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), pelos jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida.

Beto Almeida destaca também, que o avanço do mar no Icaraí, já destruiu barracas de praia, residências, parte de ruas e avenidas e agora ameaça condomínios.

Confira na integra o Bate Papo Politico destacando o avanço do mar, em Caucaia:

Confira fotos do avanço do mar: