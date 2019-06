Audiência pública debate, hoje, impactos socioambientais na barragem do rio Cocó

As famílias residentes nas comunidades do São Cristovão e do Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, que sofrem com os impactos socioambientais ocasionados pelas enchentes na barragem do rio Cocó, entram na pauta da Assembleia Legislativa do Ceará nesta segunda-feira (3), em audiência pública marcada para às 14h.

O encontro atende a solicitação do presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania (CDHC) da AL, deputado Renato Roseno (PSOL), que alerta para a chuva dos dias 23 e 24, na Capital, que chegou aos 120,3 milímetros, o que, segundo ele, trouxe “impactos devastadores” aos moradores próximos a barragem do Cocó.

Os impactos das famílias residentes nas imediações da barragem do rio Cocó, inaugurada em 2017, foram devastadores, obrigando os moradores a salvar o que fosse possível: de móveis a animais de estimação.

Momento de tensão

Roseno destaca, ainda, que, no dia 10 de março, os moradores do Conjunto Palmeiras II novamente viveram momentos difíceis. A água da barragem subiu e chegou a entrar em casas localizadas em regiões próximas. Na ocasião, houve uma visita técnica realizada no dia 12 de março. O deputado ressalta que moradores viviam na região há mais de vinte anos.

Ressalte-se que, durante a visita, vários moradores idosos relataram que vivem na comunidade há mais de 20 anos e que só sofreram com uma situação similar no início dos anos 2000.

O evento conta com a participação da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Mulher, Juventude, Idoso da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e acontece no auditório do Complexo de Comissões Técnicas da Casa. Diferentes representantes foram convidados, entre eles, da Prefeitura de Fortaleza e da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma).