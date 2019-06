Audiência Pública debate proteção da Lagoa da Precabura nesta segunda-feira (10)

A criação da unidade de conservação estadual para proteção da Lagoa da Precabura será tema de audiência pública promovida nesta segunda-feira (8) pela Comissão de Meio Ambiente de Desenvolvimento do Semiárido da Assembleia Legislativa. O debate, que ocorre a partir das 14 horas no será realizado no Complexo de Comissões Técnicas da Assembleia Legislativa, é iniciativa do deputado Renato Roseno (Psol).

O parlamentar alega que, desde a década de 1980, a população solicitou ao Estado a proteção da lagoa. “Em 2015, a coordenação da Fiocruz Ceará, em audiência com o secretário de Meio Ambiente do Ceará, na época, manifestou interesse em participar de esforços para transformar a área da lagoa em uma unidade de conservação e a necessidade de uma maior proteção desse ecossistema” — destacou o deputado. Roseno explica ainda que a Lagoa da Precabura tem como principal afluente o rio Coaçu, sendo alimentada pelo rio Cocó. De acordo com o parlamentar, o lago ainda é considerado perene. Ela está totalmente inserida na bacia metropolitana, ocupando as sub-bacias do Cocó e Pacoti. Representa fonte alternativa de alimento para pescadores e marisqueiras da região, proporcionado lazer para os moradores — destacou. (*) Com informações da Assembleia Legislativa do Ceará.