Audiência pública discutirá segurança no Cariri na próxima segunda-feira

Na próxima segunda-feira, dia 27, o Memorial Padre Cícero em Juazeiro do Norte, no Ceará, será palco de uma audiência pública para discutir problemas e soluções relacionadas à segurança pública na região do Cariri. A solicitação atende ao requerimento do Presidente da Comissão de Defesa Social da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado estadual delegado Cavalcante.

O parlamentar defende que é fundamental importância dialogar sobre os aspectos gerais da política de segurança pública propostas para todas as regiões do Estado, inclusive o Cariri.

Foram convidados para a discussão o Comandante da Guarda Municipal de Juazeiro, Major Cícero Ricardo, o diretor do Denatran de Juazeiro do Norte e ex-comandante da Guarda Municipal José Pedro Cipriano e o Comandante do 2ºBPM do Cariri, Major Luciano Rodrigues. Autoridades locais também foram convidadas para a Audiência.