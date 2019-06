Audiência pública na Assembleia debate situação do polo calçadista do Cariri

A Assembleia Legislativa do Ceará realiza na tarde de hoje (10), uma audiência pública para debater a situação do polo calçadista do Cariri. O debate acontece no Complexo de Comissões Técnicas e atende requerimento dos deputados Fernando Santana (PT) e Nelinho (PSDB), subscrito pelo deputado Nizo Costa (PSB). A iniciativa é promovida pelas comissões de Indústria, Comércio, Turismo e Serviço (CICTS) e de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca (CDRRHMP) da Assembleia.

Maior produtor calçadista em volume de pares do País, o Polo do Cariri vem enfrentando sérias dificuldades nos últimos anos. A crise econômica ocasionou uma onda de fechamento de empresas e consequente desemprego no setor. O objetivo da audiência é discutir medidas que venham amenizar a crise e impulsionar o setor, responsável por geração de emprego e renda na região do Cariri, explica o deputado Fernando Santana.

O deputado Nelinho defende que a região, formada por 25 municípios, tinha 174 empresas calçadistas em 2014, mas, em 2017, apenas 143 fabricantes sobreviviam.

O impacto na situação socioeconômica é imensamente negativo, pois, no mesmo período, o número de empregados no setor caiu de nove mil para 5.400, resultando num recuo de 40%, bem superior ao setor calçadista em geral, diz.

Foram convidados para o debate o prefeito de Juazeiro do Norte, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, o secretário municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, o presidente do Polo Calçadista da Região do Cariri, a secretária da Fazenda e o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, além de empresários do setor, bancos e lideranças políticas da região.