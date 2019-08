Audiências públicas sobre a reforma da Previdência dominam a semana no Senado Federal

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania irá dedicar quase toda a semana a audiências públicas com estudiosos, representantes setoriais e autoridades para discutir a reforma da Previdência Social. Serão seis eventos ao longo de três dias, reunindo 46 convidados e atendendo a pedidos de oito senadores.

As audiências irão acontecer antes da apresentação do relatório do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), que está prevista para a sexta-feira (23).

O primeiro dia de audiências está marcado para a terça-feira (20), e a comissão vai receber o secretário especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, o presidente do Comitê dos Secretários de Fazenda dos Estados e o ex-ministro da Fazenda.

Na quarta e quinta-feira também serão realizadas audiências que devem receber representantes de universidades federais, associações, centrais sindicais, economistas e órgão da Previdência.