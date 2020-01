Aumentam as dúvidas na área previdenciária e o ‘Alerta Geral’ tem resposta para ouvintes e internautas

Os segurados do INSS, os trabalhadores que nunca recolheram contribuição previdenciária e os brasileiros que aguardam resposta ao pedido de benefícios mandaram, ao longo da semana, mais de 200 mensagens à produção do Jornal Alerta Geral para tirar dúvidas sobre as regras e a concessão de auxílios e aposentadorias.

Com respostas detalhadas, esclarecimentos seguros e explicações precisas, o Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria atenderá, neste sábado, a partir das 7 horas da manhã, pelo rádio e pela internet, a dezenas de ouvintes e internautas de todo o Brasil e, também, do Japão.

O rádio abre o caminho para essa prestação de serviços com a maior abrangência do Brasil na área da previdência social. Com a internet, a distância ficou ainda mais curta para chegarmos aos ouvintes e internautas de todo o País e, muito além, como acontece, nesta semana, com a mensagem da brasileira Sílvia, que se encontra no Japão, e pede informações sobre benefícios previdenciários, destaca o jornalista Luzenor de Oliveira, que comanda, de segunda a sábado, o Jornal Alerta Geral. Aos sábados, o programa é exclusivo sobre previdência social.

Rádio

O ‘Alerta Geral’ é gerado a partir da FM 104.3 – Grande Fortaleza, e tem transmissão pela rede (redes sociais do cearaagora) e chega ao Interior por outras 32 emissoras de rádio. Na Grande Fortaleza, os ouvintes têm, além da FM 104.3, a FM 107.5. As perguntas e mensagens podem ser feitas pelo whatssap (085) 98940.2385.

