Aumento das chuvas provocam queda de preços nos produtos do mercado cearense

Os cearenses podem sentir um alívio no bolso devido às boas chuvas que estão caindo no Estado e às boas colheitas. Isso porque os preços de alguns produtos apresentam queda no mercado, por conta da grande oferta. Produtos como a acerola e o mamão apresentaram quedas nos preços entre dezembro e janeiro devido as boas chuvas que caíram no Ceará.

A acerola, por exemplo, teve queda de 10% no preço e o mamão registrou uma diminuição de mais de 46% no valor vendido. Os principais municípios cearenses produtores da fruta são Guaiúba, Aracati, Limoeiro do Norte, Acaraú, Russas, Maranguape e Apuiarés.

Outros produtos que também apresentaram quedas nos valores foram o limão, a melancia, a cebolinha, o coentro e o chuchu.