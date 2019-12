Aumento do fundo eleitoral é aloprado, compromete serviços públicos e pode ser barrado, diz o jornalista Beto Almeida

A proposta de elevação do volume de recursos do fundo eleitoral, apresentada pelo relator do Orçamento da União, deputado Domingos Neto (PSD), encontra resistência e, se não for barrada pelo Congresso Nacional, será vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. Essa análise é feita pelo jornalista Beto Almeida que, em seu comentário, nesta quarta-feira (11), no Bate Papo Político, do Jornal Alerta Geral, classifica o aumento do fundo eleitoral como aloprado.

Confira mais informações com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Silva:

A proposta original, inserida pelo Governo Federal, é de R$ 1,8 bilhão para cobrir os gastos da campanha eleitoral dos candidatos a vereador e prefeito em 2020, mas Domingos propôs que esse valor seja elevado para R$ 3,8 bilhões. Beto lista os partidos que endossaram a iniciativa de Domingos Neto e fala sobre as críticas que a medida recebe nas ruas.

“Se não fosse a pressão das ruas, o desgaste que isso gerou e naturalmente agora, o próprio movimento do Governo Federal, esse fundo iria passar”, afirma Beto Almeida.

Com o temor de novos desgastes e a ameaça de veto ao eventual aumento do fundo eleitoral, Beto Almeida destaca, ainda, o recado dado pelo presidente Jair Bolsonaro que pode aceitar o aumento para R$ 2,5 bilhões, mas não, de forma exagerada, para R$ 3,8 bilhões.