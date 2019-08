Aumento no consumo: compras com cartões crescem 18% no primeiro semestre

Os cartões movimentaram R$ 850 bilhões durante o 1º semestre do ano, com crescimento de 18% em relação aos seis primeiros meses de 2018. Os cartões de crédito registraram alta de 18,8%, enquanto os cartões de débito apresentaram um aumento de 16%, e os cartões pré-pagos um crescimento 70,4%. Os dados divulgados pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs).

Apenas no 2º trimestre, a alta do setor foi 19%, o maior crescimento em sete anos com destaque para o uso do cartão de crédito, que cresceu 19,7%.

Estamos vivendo um processo de digitalização dos pagamentos, no qual temos cada vez mais consumidores de todo o País usando os cartões e outros meios digitais, seja presencialmente, seja pela internet ou aplicativos, e também cada vez mais lojas e prestadores de serviços aceitando esse tipo de transação, afirma o presidente da Abecs, Pedro Coutinho.

A quantidade de compras com cartões de crédito, débito e pré-pagos no período ultrapassou a marca de R$ 10,3 bilhões, o equivalente a 40 mil transações a cada minuto.