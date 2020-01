Ausência de Eunício fragiliza MDB e cria incerteza na disputa por Prefeituras da RMF e Interior

As dúvidas marcam, neste início de ano, os caminhos a serem definidos pelo MDB nas eleições municipais da Grande Fortaleza e do Interior do Ceará. A sigla enfrenta um profundo esvaziamento e, em 2019, perdeu lideranças municipais, diminuiu o número de filiados com mandatos e muitos prefeitos deixaram a agremiação em busca de um novo abrigo.

Um dos principais caminhos foi o PSD que, sob o comando do ex-vice-governador Domingos Filho, atraiu ex-prefeitos, prefeitos e filiados ao MDB com bom potencial de votos para as eleições de outubro deste ano. O cenário político e pré-eleitoral do MDB ganha destaque, no Bate Papo Político, do Jornal Alerta Geral, nesta segunda-feira (6).

Ausente do cenário político do Ceará ao longo de 2019, após ser derrotado em 2018 na disputa pela reeleição em 2018, o ex-senador Eunício Oliveira não teve forças para conter as defecções, nem entrou em articulações para levar o MDB a ocupar novos espaços na política cearense.

Confira mais informações com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto:

Para alguns aliados, Eunício, entre a decepção e o desencanto, entregou os pontos, embora outros militantes do MDB o vejam ausente como estratégia de quem quer sentir o termômetro dos bastidores políticos e se preparar para voltar com o projeto de uma provável candidatura à Câmara Federal em 2022. Seja qual for a direção a ser definida, o certo é que, nesse momento, o MDB sentiu a ausência do seu principal líder e chegará às eleições de 2020 no Ceará bem mais magro em relação ao pleito de 2016 e 2018.