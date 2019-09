Autorizadas obras para mais 13 quadras de escolas da rede municipal de ensino de Caucaia; Dom Almeida é prioridade e total chega a 31

Quadras de mais 13 escolas da rede municipal de ensino de Caucaia começarão a ser reformadas ou construídas nas próximas semanas. Com isso, chegará a 31 o número de equipamentos nos quais a Prefeitura terá executado intervenções de grande porte.

A Escola de Ensino Infantil e Ensino Fundamental (EEIEF) Dom Antônio Almeida Lustosa, localizada no Parque Albano, bairro da Grande Jurema, será prioridade. Nessa segunda-feira (9/9), a cobertura da quadra da unidade começou a ser retirada por equipes da Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans).

Toda a estrutura será demolida para a construção de um novo equipamento, cujo projeto está em fase final de elaboração por técnicos da Secretaria Municipal de Educação (SME). O documento integra um pacote que contempla outras 12 unidades, que terão as quadras serão reformadas.

São elas: Luiz Rocha Mota, André Camurça, Antônio Albuquerque, Augusto César, São Sebastião, Paulo Ferreira, Economista Rubens Vaz, Nely Caúla de Carvalho, Edgar Vieira Guerra, Domingos Abreu Brasileiro, Maria Inocêncio e Raimundo Jerônimo.

Em paralelo, a Prefeitura já está reformando quadras de outras 13 escolas, em um investimento global que ultrapassa os R$ 4 milhões. Além disso, cinco equipamentos já foram concluídos e entregues às comunidades escolares, totalizando, portanto, 31 espaços.

A expectativa é de que as obras iniciem tão logo todas as etapas dos processos licitatórios sejam cumpridas e publicadas, e as ordens de serviço assinadas.

(*)com informação da AI