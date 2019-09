Autorizado pagamento relativo à safra 2017/18 aos agricultores adesistas ao Garantia-Safra

A Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) autorizou o pagamento dos benefícios relativos a safra 2017/2018 aos agricultores (as) de nove municípios cearenses que aderiram ao Garantia-Safra. São eles: Altaneira, Araripe, Assaré, Boa Viagem, Campos Sales, Cariré, Catarina e Crateús.

Os pagamentos serão realizados a partir do mês de setembro de 2019, nas mesmas datas definidas pelo calendário de pagamento de benefícios sociais da Caixa Econômica Federal. O valor do Garantia-Safra e a quantidade de agricultores a serem segurados pelo GS são definidos anualmente durante a reunião do Comitê Gestor do Garantia-Safra. Os pequenos produtores terão o benefício de R$850,00 pagos em cinco parcelas mensais de R$ 170,00, por meio de cartões eletrônicos.

O beneficio do programa está vinculado ao cumprimento dos requisitos, incluindo o pagamento pelo agricultor do boleto bancário de adesão ao programa. Também é necessário verificar se houve perda de, pelo menos, 50% da produção de culturas cobertas pelo programa no município devido à seca ou ao excesso de chuvas.

(*)com informação da APRECE