Pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial termina na próxima segunda-feira

Além do Ceará, pescadores de oito estados do Nordeste e também do Rio de Janeiro e Espirito Santo terão direito ao benefício. Na segunda-feira (23), os beneficiados serão aqueles com o final do Número de Identificação Social “0”.

Para sacar o dinheiro, os trabalhadores precisam levar o cartão social em qualquer canal da Caixa, como Casas Lotéricas e terminais de atendimento. Quem não possuir o cartão, pode sacar em qualquer agência do banco apresentando documento oficial com foto.

O direito ao auxílio emergencial pecuniário não interfere no recebimento de demais benefícios financeiros aos quais o pescador tenha acesso, como o programa Bolsa Família ou seguro defeso, e o saque poderá ser feito no mesmo momento do pagamento dos demais programas.