Avança Caucaia: ordem de serviço é assinada e obras de recuperação do bairro Mestre Antônio começam em breve

Fruto de um financiamento entre a Prefeitura de Caucaia junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), a Ordem de Serviço para início imediato das obras do Avança Caucaia no bairro Mestre Antônio foi assinada nesta quarta-feira (18). Ao todo, 14 ruas e uma avenida receberão serviços de drenagem, pavimentação, urbanização, sinalização e iluminação pública. A obra tem valor global de R$ 10,9 milhões e requalificará mais de dez quilômetros de malha viária da região.

O Mestre Antônio é um dos principais acessos ao Parque Estrela, Itapoã e Curicaca. Liga a Estruturante ao Litoral, notadamente o Icaraí, por intermédio da Estrada da Barra Nova, que também será totalmente reformada no Avança Caucaia.

O Avança Caucaia está orçado em mais R$ 320 milhões. Esse montante é integralmente financiado pelo CAF e representará asfalto novo para mais de 500 ruas e avenidas do município, além de viaduto, ponte, ecopontos, praças, lagoas urbanizadas e um Centro de Eventos.

Obras do programa já estão sendo executadas em várias vias do Parque Potira e do Araturi, além da avenida São Vicente de Paula, que cruza boa parte da Grande Jurema, o segundo maior distrito populacional do Município.