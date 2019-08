Avenida Contorno Norte recebe nova iluminação de LED em Caucaia

A Avenida Contorno Norte, que abrange o bairro Nova Metrópole, na região da Grande Jurema, recebeu nova iluminação neste final de semana. Ao todo, 30 postes com braços ornamentais simples e luminárias de LED de 210 watts foram instalados pela Secretaria Municipal de Patrimônio Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans). A iniciativa faz parte das ações de ampliação do sistema de iluminação pública do município de Caucaia.

“A palavra de ordem do prefeito Naumi Amorim é deixar a cidade mais iluminada e estamos executando esta determinação levando luz onde antes não tinha e também trocando as luminárias com lâmpadas mais eficientes”, disse o secretário da SPSPTrans, Assis Medeiros.

Nos últimos oito meses, a Prefeitura beneficiou 15 bairros/localidades com a troca de lâmpadas de vapor de sódio (amarelas) por lâmpadas de vapor metálico (brancas), e implementou circuitos de iluminação de LED em 12 grandes avenidas que cortam o município.

Os serviços foram executados em São Miguel, Parque das Nações , Novo São Miguel, Parque Albano, Parque Boa Vista, Marechal Rondon, Araturi, Parque Potira III, Patrícia Gomes, Conjunto Metropolitano (Picuí), Cigana, Vila Cazé, Novo Pabussu, Residencial Mister Hull e Tucunduba. Além da instalação de iluminação de LED na BR-222 (do viaduto do Antônio Bezerra até a praça do Anfiteatro), Dom Almeida Lustosa, São Vicente de Paula, Ayrton Senna, Padre José Moura, Contorno Sul, Contorno Oeste, Integração, Avenida Central do Icaraí, Avenida Ulisses Guimarães e Estrada da Barra Nova.