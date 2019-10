Avenida Desembargador Moreira terá mão única a partir de novembro

A partir de novembro, parte da Avenida Desembargador Moreira terá apenas uma mão única. Entre as avenidas Abolição e Dom Luís, no sentido Praia-Sertão, o tráfego estará interditado para obras. A intervenção faz parte do programa Mais Ação, que prevê a melhoria de 950 ruas e avenidas de 30 bairros da Capital.

O pacote de obras para o trecho três contempla a troca do asfalto para pavimentação intertravada, calçadas de concreto e acessíveis, nova iluminação, paisagismo e estrutura cicloviária. O calçadão será colorido e com tamanho estendido.

O cronograma da intervenção aponta que o serviço de requalificação da área deve começar no próximo mês, quando os motoristas e motociclistas precisarão estar atentos para a nova rota. Com a interrupção do sentido Praia-Sertão, os condutores são orientados a seguirem pelas ruas Osvaldo Cruz ou Barbosa de Freitas. No entanto, o movimento contrário (Dom Luís-Abolição) continuará livre.

Já os outros dois outros trechos da Desembargador Moreira ganharão novo asfalto, canteiro central, sinalização, piso intertravado que facilita o escoamento da água e melhora a sensação térmica da via, além de pavimento em concreto nos pontos de ônibus. Este material reduz o desgaste da pista na hora da frenagem dos veículos coletivos.