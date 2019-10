Avenida Santos Dumont será interditada a partir deste domingo

Um trecho da avenida Santos Dumont, entre as ruas Tibúrcio Cavalcante e Nunes Valente, será interditado a partir da meia noite desse domingo (27), para as obras de construção da Estação Nunes Valente, no bairro Aldeota, que faz parte da implantação da Linha Leste do metrô de Fortaleza. As informações foram divulgadas em coletiva da Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra).

Devido a mudança no trânsito, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que 26 linhas de ônibus terão itinerário alterado. A previsão é que o bloqueio no local seja liberado em doze meses.

A gente tem noção do transtorno, por isso temos interagido com a Prefeitura, esse projeto de desvio de tráfego foi feito em conjunto com o apoio dos órgãos da Prefeitura, para que, no mais rápido possível, a gente possa devolver parcialmente a Av. Santos Dumont, explica Lúcio Gomes, titular da Seinfra.

A Estação Nunes Valente faz parte da linha Leste do metrô de Fortaleza, que terá 7,3 quilômetros de extensão e vai ligar o Centro da cidade ao Papicu. Ela é a quarta das cinco previstas no percurso da linha, que terá a Tirol-Moura, Chico da Silva Leite, Colégio Militar e Papicu. O equipamento será subterrâneo e terá três pavimentos.