Avenida São Vicente de Paula começa a receber obras do Avança Caucaia

As obras de recuperação da avenida São Vicente de Paula. A via é uma das mais importantes da Grande Jurema e integra o pacote de intervenções do Avança Caucaia, programa financiado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) com investimento global de mais de R$ 320 milhões.

A intervenção iniciou com a raspagem do asfalto no sentido Araturi-Nova Metrópole (na altura da numeração 863). Serão executados serviços de drenagem, pavimentação, sinalização e requalificação de passeio.

Este lote do Avança Caucaia beneficiará também as avenidas Contorno Leste e Ayrton Senna. Conforme o prefeito Naumi Amorim, o programa levará asfalto novo para mais de 500 ruas e interligará a Sede com Litoral e Jurema. “Será um novo jeito da população de Caucaia se locomover. Vamos resolver problemas históricos e colocar em prática uma nova política de mobilidade”, explica.

Leandro Alves, dono de uma academia às margens da São Vicente de Paula, comemorou o início das obras. “É uma grande melhoria para população e traz mais benefícios para motoristas e para nós, que temos estabelecimento comercial.”

Morador do Araturi, Edival Soares acredita que eventuais transtornos causados pela obra serão recompensados quando a via estiver toda requalificada. “Sabemos que de início é ruim para quem tem comércio, pela dificuldade de locomoção. Mas o que ficará depois é de muita importância para todos, incluindo os donos de comércio.”