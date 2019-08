Aves são encontradas em cativeiro em Itaitinga

A polícia resgatou duas araras, uma Azul e outra da espécie Canindé, e mais sete pássaros silvestres em situação irregular na manhã desta segunda-feira (12), em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. As aves foram descobertas quando a polícia cumpria um mandado de prisão na casa da família de um homem suspeito de homicídio.

De acordo com informações da Delegacia Metropolitana de Itaitinga, o pai do homem procurado criava os pássaros em situação irregular. Uma das araras recuperadas estava com o bico quebrado. O criador não tinha autorização do Ibama para ter a criar animais silvestres em sua residência.

Segundo o delegado Wilson Camelo, as aves devem ser levadas ao Ibama, órgão responsável por definir o que deve acontecer com elas. As espécies das outras sete aves não foram confirmadas. O pai do homem suspeito pela polícia responderá por crime ambiental contra a fauna e pode ser condenado a uma pena que varia de seis meses a um ano de prisão, e multa. O suspeito procurado não foi localizado.