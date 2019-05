Avião que o cantor Gabriel Diniz estava cai em mangue no sul de Sergipe

Um avião bimotor caiu em um mangue localizado no povoado Porto do Mato, em Estância, na região Sul de Sergipe, no início da tarde desta segunda-feira (27). O cantor Gabriel Diniz estava a bordo da aeronave, de acordo com a assessoria do artista.

O acidente causou a morte de três pessoas, segundo informação do Corpo de Bombeiros Militar do estado. Inicialmente, autoridades sergipanas haviam falado em quatro mortos. O Grupamento Tático Aéreo está sobrevoando a região.

De acordo com uma moradora do local, o avião passou por cima da casa dela e caiu em seguida. Estrondos foram ouvidos na região.