Bairro Aeroporto recebe areninha nesta quarta-feira (22)

O Governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza inauguram, nesta quarta-feira (22), às 18 horas, a Areninha Francisco Daltro Vasconcelos, no bairro Aeroporto.

A solenidade de entrega contará com a presença da governadora em exercício, Izolda Cela, do prefeito de Fortaleza, e do secretário do Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro.

A obra é fruto do projeto Juntos por Fortaleza, uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, que visa estimular e valorizar cada vez mais a convivência social e a formação cidadã. Com investimento de R$ 167 mil, o novo equipamento possui espaço de 540 mil metros quadrados de campo com gramado sintético, além de nova iluminação, paisagismo, campinho de areia e calçadas em todo o seu entorno.

Serviço:

Data: 22 de janeiro (quarta-feira)

Horário: 18 horas

Local: Rua do Sol com Rua Via Láctea – bairro Aeroporto