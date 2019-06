Bairros de Fortaleza ficam sem energia após falha em subestação da Chesf

Resultado de uma falha na subestação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) em Fortaleza, alguns moradores da capital tiveram de lidar com uma suspensão do fornecimento de energia na manhã desta terça-feira (25).

Os fortalezenses relatam queda de energia em diversos bairros. A Enel Ceará, responsável pela distribuição de energia elétrica, informou que está buscando normalizar o fornecimento.

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza (AMC) alguns semáforos apresentam problemas. Um deles fica no cruzamento das Avenidas Silas Munguba e Bernardo Manoel, no Bairro Serrinha.

Lista de bairros que registraram queda de energia: