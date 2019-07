Balanço: Câmara dos Deputados aprovou 60 propostas em Plenário só no 1º semestre

O primeiro semestre de 2019 foi movimentado para a política, além de aprovar a reforma da Previdência em primeiro turno, a Câmara dos Deputados votou vários outros temas que tiveram reflexo na vida dos cearenses. Entre os assuntos que foram debatidos, estão regras de tramitação de medidas provisórias, adesão ao cadastro positivo e combate a fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS.

Ao todo, foram três propostas de emenda à Constituição, 22 projetos de lei, 12 medidas provisórias, dois projetos de lei complementar, 15 projetos de decreto legislativo e seis projetos de resolução.

Só na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania foram aprovados 117 projetos em caráter conclusivo, ou seja, que não precisarão ser votados em Plenário.

Ao voltar do recesso, a Câmara dos Deputados deve dar início à votação do segundo turno da reforma da Previdência, prevista para o dia 6 de agosto. De acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a previsão é concluir a votação até o dia 8.